رصف ورفع كفاءة الطرق في ساقلتة ضمن أعمال «حياة كريمة» بسوهاج

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج بتسوية الطرق ورصفها بإطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وقال أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»: جرى تنفيذ أعمال تسوية ورصف الطرق في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكثيف أعمال رفع كفاءه الطرق والميادين بنطاق المركز والقرى وازاله أي معوقات نتيجة لأعمال البنيه التحتية التي يتم تنفيذها، في إطار مبادرة حياة كريمة.

تسوية الطرق بساقلتة

وأوضح «البدري»: بدأت أعمال التسوية والرصف بداية من طريق نجع الشيخ مبارك بالقرنة حتي الجبانة البحرية مرورا بنجع عباسة والمصالح الحكومية، كما تم إزالة المطبات والحفر وتسوية الطريق.

حملات نظافة مكثفة بسوهاج

وأضاف: سيتم تباعاً رفع كفاءة جميع الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة والقرى مع تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق العامة والفرعية بنطاق المركز والقري وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.