بدء أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلية بطريق «بيلا - حاذق» بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.

بدء أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بطريق «بيلا - حاذق» بطول 3.5 كم

وتابع المحافظ، بدء أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بطريق «بيلا - حاذق»، مع توسعة وتطوير الطريق باعتباره أحد المداخل المؤدية لمدينة بيلا، الذي يبلغ طوله 3.5 كم، كشريان مروري ييسر حركة المواصلات ويقلل من الكثافة والازدحام المروري، حيث يجرى العمل بوضع طبقة الأسفلت، بمتابعة وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، ضمن خطة مديرية الطرق بالمحافظة بإشراف المهندس عماد علي عثمان، مدير المديرية.

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنّه يتم حالياً بدء أعمال الطبقة الأسفلتية الأولى بالطريق الرابط بين مدينة بيلا وقرية حاذق، ورفع كفاءة الطريق على أعلى مستوى، وذلك ضمن أعمال التطوير التى تمت بالطرق الداخلية بمركز ومدينة بيلا، حيث تشمل الأعمال إعادة رصف الطرق ووضع الطبقة الأسفلتية الأولى.

مراعاة مناسيب الطريق والميول اللازمة لصرف مياه الأمطار

ووجّه «ساطور»، بمزيد من الجهد لسرعة إنهاء الأعمال في توقيتاتها المحددة، مع مراعاة مناسيب الطريق والميول اللازمة لصرف مياه الأمطار، لتسهيل الحركة المرورية للسيارات وغيرها من المركبات المترددة علي هذا الطريق.