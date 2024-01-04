رئيس اتحاد عمال مصر يفتتح مقر واستراحة نقابة البترول بالإسكندرية (صور)

افتتح محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للبترول اليوم الخميس، مقر واستراحة النقابة العامة بمحافظة الإسكندرية بعد تجديده، وذلك لتقديم خدمات أفضل لنقابيين وعمال البترول.

حضر الافتتاح، أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة للعاملين بقطاع البترول، ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية بمحافظة الإسكندرية.

وألقى محمد جبران، كلمة خلال الافتتاح، شكر فيها الحضور والزملاء النقابيين والقائمين على أعمال تطوير وتجديد مقر النقابة بالإسكندرية، مؤكدا أن هذا المقر يعتبر ملتقى للجان النقابية بمنطقة الإسكندرية، وتبادل الآراء والخبرات وحل مشاكل العاملين بالمنطقة.

وأشاد رئيس عمال مصر، بدور الزملاء الذين ساهموا في تشييد وتجديد هذا المقر من شركات البترول، وجميع العاملين والنقابيين بهذه الشركات وتوجيهات أعضاء المكتب التنفيذي ونواب الإسكندرية، لتواصلهم المستمر وتذليل الصعاب للخروج بالشكل المشرف، الذي يليق بمقر واستراحة النقابة العامة للبترول بالإسكندرية.

واختتم «جبران» لقائه بتكريم النقابيين، الذين كان لهم دورًا فعالا في تطوير وتجديد المقر الجديد.

خطة النقابة العامة للبترول

يأتي افتتاح مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، في إطار خطة النقابة العامة للبترول؛ لتوفير مقرات جديدة لعمال البترول في المحافظات، للتيسير عليهم وتوفير كافة الخدمات.

جاء ذلك، خلال زيارة رئيس اتحاد عمال مصر لعدد من شركات البترول في محافظة الإسكندرية، ضمن جولة ميدانية لمؤسسات القطاع؛ للاستماع إلى مشاكل العاملين.