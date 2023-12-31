اتحاد عمال مصر يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الجديد

بعث محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، نيابة عن عمال مصر ونقاباته العامة ولجانه النقابية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال «جبران» في التهنئة: «مع إشراقة عام ميلادي جديد، يُشرفني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن عمال مصر بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم برعايته وتوفيقه كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار».

وأضاف رئيس عمال مصر: «يسعدنا أن ننتهز هذه المناسبة، لنعبر عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصرنا الغالية، كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع .. وفقكم الله يا سيادة الرئيس وسدد خطاكم على طريق الخير والأمن والسلام ، وحفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها».

كما قدم محمد جبران التهنئه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط وجميع العاملين بنقابات عمال مصر، بمناسبة العام الميلادى الجديد.

ودعا رئيس عمال مصر، كل أطياف الشعب المصري للوقوف صفا واحدا والاصطفاف خلف القيادة السياسية الواعية لاستكمال المشروع القومي الكبير ولبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري، ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، حيث تمكنت مصر في عهد الرئيس السيسي من استعادة الاستقرار والأمان والطمأنينة في وقت لا زالت شعوبًا أخرى تعاني الفتن والحروب.