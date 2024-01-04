رئيس «عمال مصر» يتفقد عدد من شركات البترول في الإسكندرية

زار محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر عدد من شركات البترول في محافظة الإسكندرية، ضمن جولة ميدانية لمؤسسات القطاع للاستماع إلى مشاكل العاملين.

واستهل جبران زيارته إلى شركة البتروكيماويات المصرية، والتقى الكيميائي أحمد موقع، رئيس مجلس إدارة شركة البتروكيماويات، وقيادات الشركة التنفيذية، واستعرض رئيس الشركة فيلم تسجيلي، عن نشاط الشركة وخطة تطوريها المستهدفة، أعقب ذلك جولة تفقدية لمواقع العمل داخل الشركة للقاء العاملين والتعرف على نشاطها على أرض الواقع.

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر أن القطاع العام هو الذراع الأساسي، والمحرك لقطاع البترول وهو الذي يتحمل أعباء كثيرة سواء شركات التسويق والتكرير والنقل والإنتاج التي كانت تواصل العمل ليل نهارا في وقت الأزمات، مشيدا بحجم التعاون بين شركة البتروكيماويات والنقابة العامة للعاملين للبترول.

دور النقابة واتحاد العمال

وقدم رئيس عمال مصر، الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة البتروكيماويات وجميع العاملين، مشيدا بحجم التطوير الذي شهدته شركة البتروكيماويات خلال الفترة الماضية.

وأعرب الكيمائي احمد موقع، رئيس الشركة، عن تقديره وإعزازه للدور الهام الذي تقوم به النقابة العامة واتحاد عمال مصر، في الحفاظ على القطاع والإسهام في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني.

وفد من اتحاد عمال مصر

ورافق جبران في جولته وفدا من أعضاء مجلسه التنفيذي، عباس صابر أمين صندق نقابة البترول، عايدة محى الدين نائب الرئيس، حسام فاروق نائب رئيس النقابة، أحمد مبارك نائب رئيس نقابة البترول، سعيد زكريا نائب رئيس النقابة، محسن جبر أمين عام مساعد النقابة، أشرف المحروقي عضو المكتب التنفيذى، أحمد الجوهرى أمين شباب النقابة، عبدالله مشهور أمين العلاقات العامة بالنقابة، محمد صلاح أمين التثقيف و التدريب، علاء ذكى أمين الإسكان، محمد يسري أمين العضوي ، صبرى عبد العزيز أمين الشؤون الطبية.