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الهلال الأحمر الفلسطيني: مصر تقيم أول مخيم منظم بغزة وفقا للمعايير الدولية

كتب:

هاجر عمر
07:34 م | الخميس 04 يناير 2024
المخيم المصري بغزة

المخيم المصري بغزة

قال عبدالعزيز أبو عيشة، مدير إدارة الأزمات بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعمل بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر المصري على إقامة أول مخيم منظم لإيواء النازحين في قطاع غزة.

حاجة كبيرة للمخيمات المصرية لإيواء النازحين

وأضاف «أبو عيشة» في حديثه خلال تقرير مذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحاجة للمخيمات المصرية كبيرة نظرا للاحتياج الكبير جراء الاعتداءات الإسرائيلية على السكان المدنيين، لافتا أن المخيم الأول هو نواة لعدة مخيمات مصرية أخرى ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف إنشاء 300 مخيم.

المخيمات المصرية تتم وفقا للمعايير الدولية 

وأشار مدير إدارة الأزمات بالهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أنه من المخطط أن تقوم الدولة المصرية بإقامة 1100 مخيم للنازحين الفلسطينيين بقطاع غزة، وفقا للمعايير الدولية، وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالنازحين بهذه المخيمات.

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بقلم هاجر عمر