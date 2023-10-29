نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال يقصف المخيمات والمدن والقتل في كل مكان

قال الكاتب الصحفي ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني متواصلة، والقتل في كل مكان في قطاع غزة، وفي هذه الأثناء، يجري قصف عدة مخيمات ومدن، وعشرات الشهداء والجرحى ينقلون بسيارات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفيات خاصة في منطقة وسط قطاع غزة.

الاحتلال يقصف المناطق الآمنة

وأضاف «أبوبكر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن منطقة وسط قطاع غزة هي المنطقة التي دعا الاحتلال المواطنين للخروج إليها على اعتبار أنها آمنة، لكن ما نراه يومياً أن شدة وتكثيف القصف يجري في هذه المنطقة.

وأشار إلى أن هناك قصف في شمال غزة، ولاسيما منطقة «تل الهوى»، التي تتعرض لقصف عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهذه هي الصورة الحية التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني في غزة بكل أنواع القصف والتدمير والقتل.

إسرائيل ترفض كل الجهود الدولية

وأكد أن كل الجهود الدولية ترفضها سلطة الاحتلال لوقف هذه المذبحة على اعتبار أنهم يريدون أولاً ترحيل الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، وثانياً يريدون مواصلة احتلالهم المجرم بحق الشعب الفلسطيني.