البحيرة المسحورة بالفيوم تجذب السياح في «الويك إند».. كل ساعة بلون

يتوافد آلاف الزوار من مختلف الجنسيات على البحيرة السحرية بمحافظة الفيوم، خصوصًا خلال يومي «الويك إند» فهناك من يستمتع بسحرها ولونها الذي يتغير كل ساعة، وآخرون يستمتعون بالعديد من الأنشطة مثل ركوب المراكب، والتخييم، والسفاري، والتزحلق على الرمال، وحفلات الشواء، وغيرها من المغامرات التي تحتضنها البحيرة المسحورة الشهيرة بـ «الماجيك ليك».

كل ساعة يغير لونها بلون مختلف، وتتميز مياهها بالنقاء في منظر ساحر، خصوصًا إنّها تقع في وسط الكثبان الرملية، والجبال وصحراء وادي الريان، فيقف الزوار في ذهول أمام هذه اللوحة الفنية الفريدة، قائلين إنّها «يجب أن تسمى المسحورة، فجمالها سحري».

ما هي البحيرة المسحورة في الفيوم؟

ويجيب محمود كامل، الباحث الأثري والمرشد السياحي بهيئة تنشيط السياحة، على أسئلة العشرات حول ما هي البحيرة المسحورة في الفيوم؟، كاشفًا إنّها تقع بالقرب من جبل المدورة في محمية وادي الريان، كما إنّها أحد أهم المقاصد السياحية الهامة، وهي عبارة عن بحيرة صغيرة تقع وسط الكثبان الرملية التي تحيطها من جميع الجهات.

لماذا سميت البحيرة المسحورة بهذا الاسم؟

ويشير في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أنّ البحيرة المسحورة سميت بهذا الاسم، نظرًا لتغير لون مياهها كل ساعة منذ شروق الشمس وحتى الغروب، حيث تتخذ لونًا مختلفًا وفقًا لانعكاس أشعة الشمس عليها، فتتخذ في كل مرة لونًا مختلفًا بدرجات الألوان الأزرق، والقرمزي، والأزرق المخضر.

البحيرة المسحورة بوادي الريان

وتابع أنّ البحيرة المسحورة بوادي الريان، تمتاز بالكثير من الترفيه والأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها في أثناء زيارتها، بدايةً من التخييم، وحفلات الشواء، وتناول شاي «الزردة»، والتزحلق على الرمال، وجلسات اليوجا، ورحلات السفاري وغيرها، فضلًا عن تسلق جبل المدورة.

كم سعر رحلة الفيوم؟

من ناحيته، كشف مصطفى إسماعيل أحد أقدم منظمي رحلات السفاري بقرية تونس السياحية، إنّ البحيرة المسحورة بوادي الريان، تعد ركنًا أساسيًا في رحلات السفاري التي ينظمها، إذ يتم الذهاب إليها للاستمتاع بالتزحلق على الرمال، وجمالها الخلاب، وتسلق الجبال، والشواء تناول الغداء بعد الشواء.

وأشار إلى أنّ سعر رحلة الفيوم يبدأ من 1800 جنيه لسيارة السفاري، التي تحمل 6 أشخاص لزيارة السياحية، شاملة المشروبات والمياه، وفي حالة رغبة الزوار في تناول الطعام البدوي المكون من الفطير المشلتت والعسل والجبن القديم والمش، والغداء، فإنّه يجري الاتفاق على أسعارهم، حسب الأعداد والكميات المطلوبة.

كم سعر تذكرة وادي الريان؟

ويبلغ سعر تذكرة وادي الريان بمحافظة الفيوم، 10 جنيهات للفرد، فضلًا عن 10 جنيهات للسيارة.