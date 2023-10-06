قرية تونس بالفيوم تستعيد نشاطها بفضل الخريف.. السياح في كل مكان

انتعشت حركة السياحة في قرية تونس بمحافظة الفيوم، بالتزامن مع نهاية فصل الصيف، حيث ازداد توافد الرحلات عليها سواء من المصريين أو الأجانب، حيث تتميز «قرية تونس» بأجواء رائعة وطقس معتدلًا خلال الخريف والشتاء، وتنشط رحلات السفاري سواء بالخيول أو الدراجات الهوائية، فضلًا عن تناول الطعام الريفي المميز.

وتستقبل مختلف الفنادق والمطاعم في قرية تونس الفيوم، الكثير من الرحلات منذ مساء الأربعاء بسبب إجازة السادس من أكتوبر.

«قرية تونس» بالفيوم .. طبيعة ساحرة

وتُعرف قرية تونس الفيوم بالطبيعة الساحرة حيث إنّها تقع على ربوة عالية، وتكسوها المساحات الخضراء، وتطل على بحيرة قارون والصحراء الشمالية للبحيرة.

الأكل الريفي يميز «قرية تونس» ويجذب الجميع

وتتميز قرية تونس السياحية بالأكل الريفي المميز المذاق الذي يأتي إليه الجميع من داخل مصر ومختلف دول العالم لتناوله، خصوصًا وجبة الإفطار التي تتكون من فطير مشلتت والمش القديم والجبن وعسل النحل، فضلًا عن وجبة الغداء التي تشمل كل ما لذ وطاب من محشي وبط وحمام وملوخية خضراء.

انتعاش رحلات السفاري

وقال مصطفى إسماعيل أحد أقدم منظمي رحلات السفاري بالقرية في تصريحات لـ«الوطن» إنّ رحلات السياحة نشطت خلال اليومين الماضيين بصورة كبيرة، وتوافدت أعداد كبيرة من الزوار عليها بعد حالة من الركود ضربت قرية تونس السياحية خلال شهري أغسطس وسبتمبر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح إنّ انتعاش حركة السياحة في قرية تونس لا يقتصر على ذلك فقط بل إنّه يؤدي بالطبع إلى انتعاش رحلات السفاري التي تعتبر جزءًا أساسيًا من زيارة قرية تونس السياحية، حيث يحضر الزوار إلى تونس في الصباح يتناولون الإفطار ثم يستقلون سيارات الدفع الرباعي ويذهبون في رحلة سفاري بمناطق وادي الريان والحيتان وجبل المدورة والبحيرة المسحورة، ثم يعودون إلى قرية تونس لتناول وجبة الغداء والاستمتاع بالجو الساحر بالقرية.