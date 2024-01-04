«تعليم الإسكندرية»: مراجعات مجانية للطلاب غير القادرين بمجموعات الدعم المدرسي

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن مديرية تعليم الإسكندرية بجميع الإدارات الفرعية، تكثف مجموعات الدعم المدرسي تزامنا مع الامتحانات التي تجرى حاليًا بمراحل النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والمدارس الفنية، وأعدت الإدارات التعليمية قاعات مجهزة تناسب العدد الكبير للطلاب، ما يؤكد نجاح مجموعات الدعم المدرسي بالمحافظة.

مراجعات مجانية في تعليم الإسكندرية

وأشار الدكتور أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنّ مجموعات الدعم المدرسي للعام الدراسي الثاني على التوالي، تحقق إقبالا كبيرًا من طلاب الإسكندرية، إذ استطاعت المديرية بإدارتها التسعة تجهيز قاعات على أعلى مستوى والاستعانة بأفضل معلمي المواد الدراسية، كما تتيح تعليم الإسكندرية الحضور المجاني للطلاب والطالبات غير القادرين دون أن يشعر زملائهم، باعتبار أنّ لهم حق التعليم وحضور كافة الأنشطة، دون الحاجة لدفع الاشتراك الرمزي.

دعم للطلاب في مدارس الإسكندرية

وأوضح «أبو زيد»، أنّ مجموعات الدعم، تعمل على القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ومراكز التعليم غير القانونية، التي تستنزف أموال أولياء الأمور وتتسبب في خسائر للدولة، إذ إنها لا تعمل تحت مظلة الدولة ولا يعمل بها معلمين متخصصين، ما يعرض مستقبل أبنائنا للخطر، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تعمل على حماية الطلاب وأمنهم وكذلك دعم الأسر في مصروفات أقل بكثير في مجموعات الدعم المدرسي.