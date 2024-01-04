«أزهرية السويس» تعلن الشروط والمستندات المطلوبة للمشاركة في برلمان طلائع مصر

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، فتح بابا التقديم لبرنامج المهارات «برلمان طلائع مصر»، وكذلك رابط التسجيل، كما تضمن الإعلان 3 مستندات مطلوبة للتقديم، مع توافر شرط للمشاركة، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف علي المشاركة الفعالة للطلائع والنشء في الحياة العامة، بالتعاون مع الشباب والرياضة

إعداد قادة المستقبل

وقالت منطقة السويس الأزهرية في إعلانها، إن برنامج برلمان طلائع مصر، يعتبر وسيلة لتنمية مهارات الطلاب الإبداعية وإعدادهم ليكونون قادة في المستقبل، والذي يقام بالتعاون والتنسيق بين منطقة السويس الأزهرية، ومديرية الشباب والرياضة.

المستندات المطلوبة للاشتراك برلمان طلاع مصر

وتضمن إعلان الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، فتح باب التسجيل في برنامج «برلمان طلائع مصر»، الشرط الواجب توافره، وكذلك المستندات المطلوبة للاشتراك في البرلمان، وهي كالآتي:

صورة شهادة الميلاد.

- صورة شخصية.

- رقم الهاتف للمحمول.

فيما تضمن الإعلان عن توافر شرط المشاركة في البرلمان، بأن يكون يتراوح السن من 10 أعوام حتى 18 عامًا، على أن يجري التسجيل من هنا.