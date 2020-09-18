إعلان نتائج انتخابات برلمان طلائع مصر: فاطمة الشافعي رئيسا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات برلمان طلائع مصر بوزارة الشباب والرياضة، أمس الخميس، فوز المرشحة فاطمة حسين الشافعي بمنصب رئيس برلمان طلائع الجمهورية، عقب حصولها على 104 أصوات من إجمالي أصوات 230 صوتا، مقابل 95 صوتا لأقرب منافسيها محمد عبدالفتاح هدية.

كما أعلنت اللجنة فوز المرشح علي سعد عطية بمنصب وكيل برلمان طلائع الجمهورية، عقب حصوله على 97 صوتا، مقابل 95 صوتا لأقرب منافسيه مصطفى سعيد زكي، فيما فازت المرشحة روان السيد إبراهيم بمنصب وكيلة برلمان طلائع الجمهورية بالتذكية الإلكترونية بعد التساوي مع المرشحة سلمى أحمد عبدالرازق أقرب منافسيها بالحصول على 94 صوتا لكل منهما.

في السياق ذاته، عينت اللجنة الطليع مصطفي علي طاهر ابن مدينة حلايب مقررا عام لبرلمان طلائع مصر، كما أعلنت اللجنة العليا نتائج المرشحين بالفوز بمقاعد اللجان النوعية بعد جولة الإعادة على 16 مقعد انتخابي للجان، وعددهم 25 لجنة نوعية كالتالي:

علي محمد علي جابر رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي.

أحمد فاروق السباعي رئيس لجنة الشؤون الصحية.

عبدالرحمن محمد مندور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.

محمد محمود حمدان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية.

ولاء بدوي علي رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

زينب محمود عفيفي رئيس لجنة الإدارة المحلية.

رحمة شريف مسعد رئيس لجنة الشباب والرياضة.

فريدة أحمد نجم رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى.

أحمد الله محمد نصر رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

أحمد عادل عباس رئيس لجنة الخطة والموازنة.

محمد مصطفي كامل رئيس لجنة العلاقات الخارجية.

سلمى أحمد عبدالجبار رئيس لجنة حقوق الإنسان.

سلمى حسن صلاح رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

محمد عطية البقري رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

عمر عصام طه رئيس لجنة النقل والمواصلات.

حنين عرفة أحمد رئيس لجنة السياحة والطيران المدني.

خلود شاذلي حامد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة.

محمد الحسيني إبراهيم رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

رحمة خطاب نجد رئيس لجنة الطاقة والبيئة.

محمد عبدالله خليل رئيس لجنة الصناعة.

زينب محرم شحات رئيس لجنة القوى العاملة.

آية جمال حسين رئيس لجنة شؤون الإفريقية.

محمود رشاد سالم رئيس لجنة الشؤون العربية.

يأتي ذلك عقب انتهاء العملية الانتخابية لاختيار هيئة مكتب واللجان النوعية لبرلمان الطلائع علي مستوي الجمهورية إلكترونيا، والذي تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 14 – 19سبتمبر الجاري، بمسرح المدينة الشبابية في أبي قير بالإسكندرية، بمشاركة351 مشاركا ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية، أعضاء النموذج الثاني للدولة المصرية والسلطة التنفيذية مجلس الوزراء، وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة.