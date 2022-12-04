فاطمة الشافعي أول فتاة ترأس برلمان طلائع مصر: تحولت من شخص عادي لإنسانة طموحة

الشباب المصري ما زال واعدا بكل المجالات، ويقدم النموذج المشرف للشباب العربي، بالعمل وبذل الجهد، وتحقيق الإنجازات، ومنا الشباب المشارك ببرنامج الطلائع من عمر 10 سنوات وحتى 18 عاما، لتقديم محاكاة حقيقية للمجالس النيابية المصرية، سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فقالت فاطمة الشافعي أول فتاة ترأس برلمان طلائع مصر، إن برنامج الطلائع يضم الشباب من عمر 10 سنوات لـ18 عاما، أما برنامج الشباب يضم الشباب من عمر 18 عام لـ20 عاما، فبرنامج الطلائع، منبر يعبر به الطلاب عن آرائهم إضافة إلى مشاركتهم لممارسة الديموقراطية، وتنمية الوعي السياسي بهذه المرحلة المبكرة من عمر الشباب.

برنامج الطلائع عمل على زيادة القدرة الحوارية لدى الطلاب

وأضافت الشافعي، في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن برنامج الطلائع يشهد مناقشات جادة وفعالة بين الشباب حول المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكدة على دور البرنامج في تنمية القدرة الحوارية لدى الطليع ليصبح شخصية لديها القدرة على التعبير عن آرائها والمشاركة بالحوار وإدارته بعيدًا عن الانطوائية.

أنتمي لقرية بمحافظة الدقهلية ووصلت لأول فتاة ترأس برنامج الطلائع

وأوضحت أول فتاة ترأس برلمان طلائع مصر، أنها تنتمي لإحدى القرى بمحافظة الدقهلية أنها أنضمت لبرنامج الطلائع من خلال ندوة تثقيف سياسي داخل مركز الشباب بالقرية التي تنتمي إليها، لكونها رئيس اتحاد المدرسة والطالبة المثالية، مشيدة بدور برنامج الطلائع بحياتها إذ ألتحقت به كفتاة عادية لتصبح فتاة بطموح عالي، فرغم كونها لبقة ولديها طوح إلا أنه كان غير محدد ومشتت والبرنامج جعلها لها طموح محدد تسعى لتحقيقه، وأصبحت أول فتاة ترأس برنامج الطلائع.