إسرائيليون يجمعون تبرعات لصالح المحتجزين في غزة وينفقونها في «كازينو»

أقدم 3 مستوطنين من دولة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ خدعة لجني الأموال، حيث زعموا أنهم من عائلات المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية ويحتاجون لدعم مادي وتبرعات.

جمعوا 27 ألف دولار أمريكي

ونجح الـ3 أشخاص في جمع 100 ألف شيكل، ما يعادل 27 ألف دولار أمريكي، قبل أن تنجح سلطات الاحتلال في القبض عليهم.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية فإن 3 مستوطنين انتحلوا شخصيات أفراد عائلات محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية وجمعوا 100 ألف شيكل بطريقة احتيالية.

وفور حصولهم على المبلغ توجه اثنان منهم لإنفاقها في أحد الكازينوهات، حيث ألقت شرطة الاحتلال القبض عليهم على باب الكازينو، وجرى القبض على الثالث أثناء محاولته الهروب للخارج.

وأطلق الشباب الثلاثة حملة على فيسبوك لجمع التبرعات، وهم تومر يتسحاق 30 عاما، ستاف كريف 30 عاما، يوفال زيسو 32 عاما، وأعلنت الشرطة اعتقالهم على ذمة التحقيقات لمدة ستة أيام، في الجرائم المنسوبة إليهم وهي الاحتيال، والحصول على شيء بطريقة غير مشروعة، وانتحال الشخصية، والتآمر لارتكاب جريمة.