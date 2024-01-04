مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تسعى لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وفد مجلس الشيوخ الأمريكي، يعبر عن تبادل وجهات نظر، وله أهمية كبرى، في ضوء الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية بالشرق الأوسط، تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف «هريدي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc»، أنّ مصر تسعى لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتطرح ذلك في النقاشات المختلفة مع قادة العالم، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأردف أن البيان الصادر عن البرلمان العربي، يعيد التأكيد على العناصر العامة التي تحكم مواقف الدول العربية بالنسبة للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتداعيات العدوان، والتأكيد على وقف إطلاق النار، ومعارضة التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين، وكلها عناصر تعكس إرادة عربية مشتركة من الأعضاء بالبرلمان العربي؛ للوقوف بجانب الحق الفلسطيني، ووقف العدوان الإسرائيلي.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مواقف البرلمان العربي تعكس منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، الوقوف بجانب القضية الفلسطينية.