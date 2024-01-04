وكيل «تعليم الإسكندرية»: تعديل نظام تصحيح ومراقبة الشهادة الإعدادية 2024

أعلن الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، تعديل نظام تصحيح ومراقبة الشهادة الإعدادية لهذا العام 2024 ليتم الاعتماد فقط على معلمي المرحلة الإعدادية والثانوية فقط، بدلا من مشاركة معلمي المرحلة الابتدائية في أعمال المراقبة والتصحيح.

نظام جديد لتصحيح الشهادة الإعدادية

وأكد «أبو زيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن النظام الجديد تم اعتماده هذا العام ليحصل كل طالب على حقوقه وتحرص مديرية تعليم الإسكندرية على مراعاة كافة الوسائل لإعطاء كل طالب حقه في المراقبة والتصحيح، حيث إن معلمي المرحلة الإعدادية والثانوية لديهم الخبرة الكافية في أعمال التصحيح للمواد الدراسية الموجودة في مرحلتهم أو المرحلة الأعلى حتى لا يظلم أي طالب أثناء التصحيح.

نظام جديد في تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وأشار «أبو زيد»، إلى إن النظام الجديد سيمنع الغش في اللجان ليحصل كل طالب على حقه كاملاً ولا يحصل الطالب الغشاش على مجهود زملائه، وستجرى عمليات التصحيح في الكنترول بعد بداية الامتحانات بأسبوع على الأقل وليس كالنظام الذي كان متبعاً أن يتم التصحيح منذ اليوم الأول لبدء الامتحانات حتى يتم الاعتماد على معلمي المرحلة الإعدادية والثانوية فقط في أعمال الكنترول دون الحاجة إلى معلمي المرحلة الابتدائية، وبذلك تتوفر الكفاءة فى التصحيح وعدم الاعتماد على نموذج الإجابة بشكل كامل