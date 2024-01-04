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وزير الحرب الإسرائيلي يدعو لتهدئة مع لبنان وتكثيف القصف على جنوب غزة

كتب:

مريم جاد
08:27 م | الخميس 04 يناير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يؤاف جالانت، إن دولة الاحتلال تفضل المسار الدبلوماسي لتهدئة التوتر على الحدود مع لبنان، وفق ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وبشأن العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تابع «جالانت» في تصريحات له مساء اليوم الخميس: «سنواصل نشر قواتنا في غزة، وسيتم تكثيف العمليات العسكرية والقصف على جنوب القطاع».

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