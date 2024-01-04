الخارجية العراقية: نحتفظ بحق الرد على أية محاولة للمساس بأراضينا وقواتنا

أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانًا شديد اللهجة ردًا على إعلان مسؤولين أمريكيين مسؤولية الولايات المتحدة عن الهجوم على مقار أمنية عراقية وقتل عدد من العراقيين.

الخارجية العراقية تعبر عن إدانتها الشديدة واستيائها

وعبرت الخارجية العراقية عن إدانتها الشديدة للاعتداء السافر الذي استهدف، اليوم الخميس، أحد المقار الأمنية العراقية التابعة للحشد الشعبي العراقي.

وأكدت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الاعتداء على تشكيل أمني يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويخضع لسلطة الدولة تصعيد خطير، مشددة أن العراق يحتفظ بحقه باتخاذ موقف حازم وكل الإجراءات التي تردع من يحاول المساس بأرضه وقواته الأمنية.

الجيش الأمريكي يعلن مسؤوليته عن الهجوم

وكان مسؤول أميركي قد أعلن أن الجيش الأميركي نفذ ضربة في بغداد، الخميس، ضد قيادي بفصيل عراقي يعتقد أنه مسؤول عن هجمات على القوات الأميركية، حسبما نقلت «سكاي نيوز» عن وكالة «رويترز»، موضحًا أن الضربة استهدفت سيارة في بغداد، وقياديا في حركة النجباء، من دون أن يذكر اسمه.

وأعلنت مصادر أمنية عراقية أن 4 على الأقل من مقاتلي حركة النجباء قتلوا وأصيب 6 آخرون، في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مقر الفصيل شرقي بغداد.

الجيش الأمريكي يتعرض لهجمات بسبب الحرب على غزة

وتعرض الجيش الأميركي بالفعل للهجوم 100 مرة على الأقل في العراق وسوريا، منذ بدأت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، وعادة ما كانت تشن الهجمات بمزيج من الصواريخ والمسيّرات الملغومة.

وللولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق، في مهمة تقول إنها تستهدف تقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم «داعش».