قاضي صدام حسين يروي لـ«الوطن» تفاصيل لحظات إعدامه: «عاش ومات من أجل العراق»

روايات وحكايات يحكيها جيل بعد جيل عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حيث يصفه البعض بأنه «كان رجلاً لا يعرف الانحناء، يقف دائماً شامخاً أمام الجميع، حتى لحظاته الأخيرة لا يهاب الموت، ولا تزعزع له شعره»، كما يعتبره كثيرون أنه «عاش ومات من أجل العراق، فبطولته ومقاومته للأعداء جعلت منه شخصية خالدة في عقول العرب».

من بين هؤلاء القاضي العراقي منير الحداد، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة التمييز في المحكمة الجنائية العليا، وأشرف شخصياً على إعدام صدام حسين، في مثل هذا اليوم، 30 ديسمبر من عام 2006، الذي وصف الرئيس العراقي بأنه «رجل لم يخف حتى الموت أثناء إعدامه، كان يضحك والابتسامة لم تفارق وجهه، لأنه بطبيعته رجل دموي وشجاع».

قاضي صدام حسين يروي اللحظات الأخيرة قبل إعدامه

ويروي القاضي منير الحداد لـ«الوطن» اللحظات الأخيرة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قائلاً إنه عندما حان وقت إعدامه «كنت في الغرفة، ومعي المدعي العام، ووزير العدل، في سجن الحماية القصوى، الذي كان مختصاً في تنفيذ أحكام الإعدام، لننتظر وقت الإعدام»، ولم يحضر غير 5 من القضاة بينما ابتعد الآخرون عن الموضوع، لأنه ليس من السهل عليهم أن يروا إعدام صدام حسين.

وأضاف «الحداد» قائلاً لـ«الوطن» أن «صدام حسين خرج من الغرفة التي كان يجلس فيها قبل إعدامه، ودخل غرفة الإعدام، وهنا كنت أقف بجانبه كتفاً في كتف، وأطلب منه قبل إعدامه: ماذا تريد في اللحظات الأخيرة، أو ما هي وصيتك، تحدث معي بأسلوب مدح قائلاً: تعيش يا بني».

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صدام حسين لا يعرف الموت

وتابع القاضي العراقي قائلاً: «إنني كنت قاضي سلمي مع الرئيس العراقي الراحل، غير القضاة الآخرين، فكان منهم لين، والآخر كان قاسياً، خاصةً القاضي الثاني رؤوف رشيد، الذي كان يُعرف بأنه يكره صدام حسين، ويعامله بكل عنف، حتى أنه طرده أكثر من مرة من القاعة».

ووصف «الحداد» الرئيس الراحل صدام حسين بأنه «كان رجلاً مسلحاً منذ شبابه، لا يعرف الموت ولا يهاب منه، لأنه حضر الكثير من الحروب، وكان يقف دائماً في الخط الأول، حتى لحظة إعدامه، لم يخف من الموت، باعتبار أنه اصطدم بالكثير من الأحداث الدموية.

وأكد أن صدام حسين كان شخصاً سلمياً في التعاون، ولكن على حسب أسلوب القاضي أمامه، ومن السهل عليه أن يميز من أمامه، لأنه كان مديراً لجهاز أمني، المعروف حالياً في العراق باسم جهاز المخابرات العراقية، فهو في طبيعته رجل أمني، من السهل عليه أن يعرف الشخص أمامه.