«مستقبل وطن» بالبحيرة يكرِّم كوادر الحزب على دورهم الفعال بانتخابات الرئاسة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، احتفالية تكريم لقيادات وكوادر الحزب، تقديرا لجهودهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث شهد الحفل تكريم عدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.

الدور الفاعل الذي قدمته أمانة الحزب بالبحيرة

وتأتي الاحتفالية في إطار الدور الفاعل الذي قامت به أمانة الحزب بالبحيرة بداية من فترة الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة.

حب الوطن والوطنية

ووجَّه سند السمالوسي، القيادي بالحزب في المحافظة، الشكر لكل كوادر وقيادات الحزب على جهودهم في الاستحقاق الدستوري، موضحا أنهم أدوا دورهم ومسؤوليتهم كما ينبغي أن تكون، وضربوا مثلا في حب الوطن والوطنية.

وقال السمالوسي إن حزب مستقبل وطن وفقا لتوجيهات رئيس الحزب، بكل أمانته يقف خلف القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والوصول للجمهورية الجديدة.