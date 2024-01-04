مستقبل وطن يحتفل بفوز شرم الشيخ بلقب أفضل مدن الجمهورية تنظيما للانتخابات

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، بجنوب سيناء اليوم الخميس احتفالية حاشدة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ لفوز مدينة شرم الشيخ بلقب أفضل مدن الجمهورية تنظيما للعملية الانتخابية ولتكريم القيادات والكوادر الحزبية وأمناء الحزب وأمناء التنظيم وأعضاء غرفة العمليات المركزية، بالمحافظة بالإضافة إلى شيوخ وعواقل بدو جنوب سيناء والقيادات التنفيذية، لجهودهم المٌشرفة والملموسة، والأداء المتميز خلال الانتخابات الرئاسية.

حضور فعاليات الاحتفال

جاء ذلك، بحضور النائب جيفارا الجافي أمين حزب مستقبل وطن جنوب سيناء، ومحمد وحيد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام محافظة جنوب سيناء أمين تنظيم حزب مستقبل وطن والقيادات التنفيذية بالحزب، وانطلقت فعاليات الحفل بتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمات للقيادات التنفيذية للحزب وعقبها فقرات فنية من فلكلور شعبي وإلقاء للشعر.

ووجه جيفارا الجافي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء الشكر لكافة قيادات وأعضاء الحزب، لما قدموه من جهد كبير، مؤكدًا أن كافة أعضاء حزب مستقبل وطن ظهروا بصورة مُشرفة، وما حدث على أرض المحافظة جسد التواجد القوي للحزب بين المواطنين.

جنوب سيناء سجلت أعلى نسبة مشاركة على مستوى المحافظات

وأشار إلى أن كل الجهات داخل المحافظة عملت على قلب رجل واحد وكان للقبائل البدوية لها دور ملحوظ في إنجاح سير العملية الانتخابية ونتاج ذلك سجلت محافظة جنوب سيناء أعلى نسبة مشاركة على مستوى المحافظات، وهذا دال على إصرار كافة قياداته على العمل ضمن إطار تنظيمي جماعي وفي ظل تعاون غير مسبوق.

ومن جانبه قال ياسر عرفات أمين تنظيم الحزب حزب مستقبل الوطن: «نقدم اليوم الشكر لكل من شارك في إنجاح الانتخابات الرئاسية من مواطني المحافظة والجهات المعنية و باقي الأحزاب فالنهوض بالوطن لا يخص حزب بعينة».