رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد للسفير المصري: ثابتون على أرضنا

استعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مع السفير المصري إيهاب سليمان، اليوم الخميس، آخر التطورات في قطاع غزة، ومجريات دخول المساعدات عبر معبر رفح في الحدود الفلسطينية المصرية.

ثبات الشعب الفلسطيني في أرضه

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن فتوح أحاط السفير المصري خلال استقباله في مكتبه برام الله، بحقيقة الأوضاع الصعبة في الضفة الغربية وقطاع الغزة، وأكد على ثبات الشعب الفلسطيني في أرضه والتصدي للاعتداءات ومحاولات التهجير القسري في الضفة وغزة، مشددًا على أنه لا حياد عن الثوابت الوطنية.

بدوره، أشار السفير المصري إلى التحركات المصرية المتواصلة لإدخال المساعدات إلى القطاع ووقف العدوان الإسرائيلي، ورفض التهجير القسري من قطاع غزة.

قوات الاحتلال تقتحم قرى فلسطينية جنوب جنين

وفي سياق متصل استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل واقتحمت بلدة الزبابدة وقريتي صير ومسلية جنوب جنين .

ونقلت «وكالة الأنباء الفلسطينية»، عن مصادر أمنية أن جيش الاحتلال اقتحم قرية صير للمرة الثانية على التوالي، وداهمت القوات عدة منازل وفتشتها واستجوبت ساكنيها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة وقرية مسلية ومفترق بلدة قباطية وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيرة.

واندلعت مواجهات بين فلسطنيين وجنود الاحتلال أستخدم خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت في الاعتداء على الفلسطنيين.