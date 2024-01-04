الإعلامية سارة حازم: قطاع غزة يتعرض لمحرقة وإبادة وتهجير

قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن غزة تتعرض لمحرقة وإبادة وتهجير، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ألقى على القطاع أكثر من 65 ألف طن من المتفجرات، واستخدم أسلحة محرمة دوليا، وخلال 89 يوما سقط 22 ألف و313 شهيدا، وأكثر من 57 ألف جريح.

89 يوما نقص في المواد الغذائية

وأضافت، خلال برنامجها «كل الزوايا» المُذاع على قناة «أون»: «89 يوما نقص في المواد الغذائية نتيجة الحصار، مجاعة، وتفشي أمراض، قطاع فيه 179 ألف إصابة بالتهاب الجهاز التنفسي الحاد، و136 ألف حالة إسهال لأطفال أقل من 5 سنين، و55 ألف شخص عندهم أمراض جلدية».

لا ندعو للتفاؤل أو التشاؤم

ولفتت إلى أن الإجراء الطبيعي لهؤلاء أن يذهبوا لمستشفى، ولكن عندنا 26 مستشفى تم تدميرها، و38 عربية إسعاف أصبحت خردة.

وأردفت: «لا ندعو للتفاؤل أو التشاؤم، لكن يوم 11 الجاي هنكون على موعد مع أولى جلسات محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على خلفية اتهام جنوب إفريقيا للاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين».