معرض «تواصل» يجمع 8 فنانين تشكيليين في الإسكندرية السبت المقبل

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا فنيا بعنوان «تواصل»، يجمع تجارب ثمانية فنانين تشكيليين، السبت المقبل، في تمام السادسة مساءً، بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

يحتوي المعرض على أعمال الفنانين: إبراهيم الدسوقي، أحمد عبدالفتاح، أحمد صابر، أحمد مجدي، أدهم بدوي، أحمد يحيى البدوي، إسلام الريحاني، محمود زكي، مسلطاً الضوء على ما يجمع بين هذه التجارب من لغة تشكيلية وتعبيرية لها سمتها ووقعها البصري الخاص.

وقال الدكتور وليد قانوش في بيان: يعتمد معرض «تواصل» على فكرة إحداث حالة من الزخم حول الروابط الفنية بين أجيال مختلفة، لعرض فني يتمتع بحالة من الهارموني البصري والتناغم، وفي نفس الوقت يحظى بالتنوع من حيث اختلاف الرؤى وتنوع التناول التقني والأدائي، وخبرة التعاطي الفني.

وأضاف قانوش: معرض «تواصل» يحتضنه قاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، لثمانية تجارب تجمعهم الحالة التعبيرية نفسها، ولا يفصل بينها غير ذاتية الفنان التي أضفاها على العمل الفني، وذلك لإبراز قيمة التواصل بين الأجيال، وتقديم عرض بانورامي لمجموعة من الفنانين كل منهم له اتجاهاته وقناعاته الفكرية وأداءاته في عرض فني ثري ومتميز.

يستمر المعرض حتى 27 يناير الجاري، بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ويمكن الزيارة يوميا من الساعة التاسعة صباحا، حتى الرابعة عصرا، عدا يومي الجمعة والاثنين.