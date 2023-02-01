«حمادة» مترجم متطوع في معرض الكتاب: «جسر تواصل وثقافة مختلفة»

من مختلف الجنسيات يلتفون حوله، يجيب عن أسألتهم المختلفة المتعلقة عن معرض الكتاب، إذ يشرح لهم محمد حمادة، طالب الفرقة الثالثة بكلية الألسن ما يريدون فهمه، لاختلافه عن باقي المتطوعين، كونه متخصصا في مجال الترجمة.

«حمادة» مترجم معرض الكتاب

يدرس محمد الشهير بـ«حمادة»، اللغة الإيطالية كلغة أولى والإنجليزية لغة ثانية، ويروي لـ«الوطن» عن تجربته في التطوع كمترجم بمعرض الكتاب 2023، قائلا إنه يمثل جسر تواصل وثقافة بين الموجودين في المعرض من الجنسيات المختلفة، كما أنه يحب استعمال ما يدرسه في الكلية فيما يفيد من حوله.

يتطوع «حمادة» للترجمة الفورية في معرض الكتاب 2023 للمرة الثانية، مع الهيئة المصرية العامة في برنامج «Cairo Calling» المتواجد في المعرض، حيث يترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية والعكس، وكذلك الأمر مع اللغة الإيطالية، واستمراره في هذا التطوع يعود إلى رغبته في مساعدة الكتاب والناشرين الأجانب وحتى الزوار الموجودين في المعرض على التواصل مع من حولهم من عرب، وإتاحة الفرصة لهم لتحقيق التبادل المعرفي.

«حمادة»: أرغب في إظهار مصر بشكل جميل أمام زوار المعرض

ولفت «مترجم معرض الكتاب»، إلى الفوائد التي تعود عليه من عمله كمتطوع في الترجمة، وهي أنه بهذا الشكل تُتاح له الفرصة لممارسة اللغات التي يدرسها بالتالي يتمكن من إتقانها بشكل أكبر، هذا بالإضافة إلى الخبرات المتعددة التي يحصل عليها في مجالات متنوعة، نتيجة مناقشته للناشرين والكتاب الأجانب، فضلا عن رغبته في إظهار مصر بصورة جميلة أمام زوار المعرض.