قطاع الفنون التشكيلية ينظم معرض «تواصل» لمروة عامر

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرضًا فنيًا بعنوان «تواصل» للفنانة مروة عامر، وذلك في تمام الساعة الـ7 من مساء يوم الخميس المقبل، بقاعة «نهضة مصر» بمركز محمود مختار الثقافي، على أن يستمر حتى 30 أكتوبر 2023.

المواعيد في معرض تواصل:

ويستمر المعرض في العمل يوميا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

من هي مروة عامر؟

يذكر أن مروة عامر أستاذ الخزف المساعد بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، وهي عضو بمنظمة الإنسيا الدولية التابعة لليونسكو، ونظمت وشاركت في العديد من المعارض الفنية من بينها المشاركة في مسابقة راتب صديق بأتيليه القاهرة 2007، وبينالي بورسعيد القومي الثامن ببورسعيد 2009.

كما شاركت في المعرض العام الرابع والثلاثين بقصر الفنون 2012، وصالون الخزف الأول بقصر الفنون 2023، إلى جانب معرض «أنغام لونية» بقاعة عبد السلام الشريف بنقابة الصحفيين 2010، معرض عزف على الجدار ومعرض تحولات بقاعة كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة.