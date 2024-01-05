أفعال لا يجب عليك تركها ليلة الجمعة.. منها قراءة سورة الكهف

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن يوم الجمعة من الأيام المباركة التي يجب على العبد المسلم أن يحسن استغلالها، لأن بها العديد من القربات ويغفر الله لعباده بها مثلما علمنا النبي الكريم.

هندي: يجب على المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي سيدنا رسول الله

وأضاف هندي في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجب على المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي سيدنا رسول الله، وعلى آل بيته وصحابته الكرام وذلك لما جاء عن سيدنا رسول الله: «إنَّ مِن أفضلِ أيَّامِكُمُ الجمعةَ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ نَفخةُ الصُّورِ، وفيهِ الصَّعقةُ، فأَكْثروا عليَّ منَ الصَّلاةِ فيهِ، فإنَّ صَلاتَكُم معروضةٌ عليَّ». [أخرجه الحاكم].

وأوضح هندي أنه من قربات يوم الجمعة الإكثار من قراءة القرآن وخاصة سورة الكهف لأنها تضيئ للمسلم طريقه، لقول رسول الله «من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ أضاء له من النورِ ما بين الجمُعَتَين» [أخرجه الحاكم وغيره]

كما طالب «هندي» بضرورة الإكثار من الدعاء يوم الجمعة، ويجب على العبد أن يسأل الله عزوجل في هذه الليلة المباركة كل ما يريد، لقول سيدنا رسول الله: «إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ -أي وقتها قليل-".