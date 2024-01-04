«حياة كريمة» تحتفل بيوم لغة برايل: واحدة من أهم لغات تواصل أبنائنا المكفوفين

أوضحت مؤسسة حياة كريمة أن الأمم المتحدة مع العالم تحتفل في الرابع من يناير من كل عام باليوم العالمي للغة برايل، وذلك لإذكاء الوعي بأهمية لغة برايل بوصفها واحدة من أهم وسائل التواصل لأبنائنا من المكفوفين وضعاف البصر.

وأشارت حياة كريمة، إلى أن لغة برايل تتكون من ست نقاط يمكن تحسسها باللمس لتمثيل كل حرف وعدد، بما في ذلك رموز الموسيقى والرياضيات والعلوم.

سبب تسمية برايل بهذا الاسم

وأضافت المؤسسة، في بيان لها، أن لغة برايل سُمّيت بهذا الاسم تيمنا باسم مخترعها في القرن الـ19 الفرنسي لويس برايل، مشيرة إلى أنه منذ اختراعها، تحرص كل دول العالم على استخدام لغة برايل في المدارس المتخصصة لتحقيق الاكتفاء وتوفير الدعم اللازم والمساواة في فرص لأبنائنا من ضعاف البصر.

ونوهت إلى مجموعة من الأماكن المخصصة لخدمة أبنائنا من ذوى الهمم البصرية، وهي:

• المركز الثقافي لجمعية النور والامل.

• مركز المعادى للتدريب والتخاطب وتنمية المهارات.

• جمعية «قلوب مبصرة للمكفوفين» بعين شمس.