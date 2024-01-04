رئيس الاتحاد العربي للتطوع: «حياة كريمة» حققت التكامل بين أضلاع التنمية

قال حسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع إنَّ المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» واحدًا من أهم المشاريع التنموية التي شهدتها المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة، واستمرار هذا المشروع في تقديم في خدماته للأهالي الأكثر احتياجا على مدار 5 سنوات دليل على صدق نية الدولة المصرية في تحقيق النهضة لاسيما في القرى الريفية الأكثر احتياجا.

تحقيق التكامل

وأوضح «بوهزاع»، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ المشروع القومي «حياة كريمة» تمكن من تحقيق التكامل بين المواطن والمجتمع المدني والحكومة، بالتالي هو نموزج يُحتذى به، ولابد من أن تسعى الدول العربية على تعميمه، وأثرها واضح في حياة المواطنين الأكثر احتياجا في القرى الريفية المختلفة.

مثلث التنمية

وأضاف رئيس الاتحاد العربي للتطوع أنَّ «حياة كريمة» حققت مثلث التنمية الذى يسعى كل العاملين في هذا الملف إلى استكماله، وتمثل أضلاع مثلث التنمية: الحكومة وهى عبارة عن الإطار الرسمي الذى ينظم العمل، والثاني هو المجتمع المدني بمؤسساته ومنظماته المختلفة والتي تعمل على تحقيق التنمية في المجتمعات، والثالث هو القطاع الخاص ودوره هو تمويل المشروعات