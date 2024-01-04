رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس الاتحاد العربي للتطوع: «حياة كريمة» حققت التكامل بين أضلاع التنمية

كتب:

حبيبة فرج
01:35 م | الخميس 04 يناير 2024
حسن بوهزاع

حسن بوهزاع

قال حسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع إنَّ المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» واحدًا من أهم المشاريع التنموية التي شهدتها المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة، واستمرار هذا المشروع في تقديم في خدماته للأهالي الأكثر احتياجا على مدار 5 سنوات دليل على صدق نية الدولة المصرية في تحقيق النهضة لاسيما في القرى الريفية الأكثر احتياجا. 

تحقيق التكامل 

وأوضح «بوهزاع»، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ المشروع القومي «حياة كريمة» تمكن من تحقيق التكامل بين المواطن والمجتمع المدني والحكومة، بالتالي هو نموزج يُحتذى به، ولابد من أن تسعى الدول العربية على تعميمه، وأثرها واضح في حياة المواطنين الأكثر احتياجا في القرى الريفية المختلفة. 

مثلث التنمية 

وأضاف رئيس الاتحاد العربي للتطوع أنَّ «حياة كريمة» حققت مثلث التنمية الذى يسعى كل العاملين في هذا الملف إلى استكماله، وتمثل أضلاع مثلث التنمية: الحكومة وهى عبارة عن الإطار الرسمي الذى ينظم العمل، والثاني هو المجتمع المدني بمؤسساته ومنظماته المختلفة والتي تعمل على تحقيق التنمية في المجتمعات، والثالث هو القطاع الخاص ودوره هو تمويل المشروعات

اقرأ المزيد:

الكشف على 1361 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

منسق حياة كريمة: الانتهاء من 10 مشروعات بنسبة 100% شرق القناة

برلماني: دور «حياة كريمة» في إغاثة غزة خير احتفال بذكرى تدشينها الخامسة

خريطة القوافل الطبية في قرى حياة كريمة بكفر الشيخ خلال يناير الجاري
بقلم حبيبة فرج