عضو بـ«الشيوخ» يشيد بمبادرة «حياة كريمة»: الأضخم منذ 50 عاما

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة «حياة كريمة» نجحت بالفعل في الانطلاق بالريف المصري وتغيير وجه الحياة فيه، باعتبارها الأضخم منذ أكثر من 50 سنة.

إشادة دولية كبيرة

وأضاف في تصريحات صحفية أن مبادرة حياة كريمة فريدة من نوعها، وحازت على إشادة دولية وتقدير كبير، لأنها تستهدف تطوير مئات القرى من ناحية، وتنفذ في ظل ظروف اقتصادية صعبة وضاغطة، لكن مع إصرار القيادة السياسية نجحت المبادرة في تحقيق اهدافها وتحسب لها.

وأشار إلى أن هدف مبادرة حياة كريمة الأساسي هو تجديد البنية التحتية في الريف صحيا وتعليميا وبيئا، وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن، من خلال مأوى آمن، ومياه شرب نظيفة، وحياة صحية سليمة وأنترنت وكهرباء وكل أعمال البنية التحتية، موضحا أن حياة كريمة حققت 75% من جدول أعمالها باعتراف مسؤوليها.

إشادة دولية بمبادرة حياة كريمة

وأضاف: «الأعمال التي قامت بحياة كريمة في الريف غير مسبوقة، وكانت بداية اهتمام الدولة بالريف بعد عقود من التهميش، وقطعت شوطا طويلا في إعادة الريف المصري للحياة ونالت إشادات دولية لاستهدافها مئات القرى في دلتا وصعيد مصر».