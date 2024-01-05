على مدار 5 سنوات.. تعرف على أبرز جهود «حياة كريمة» في القطاع الطبي

عملت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، منذ تدشينها في 2019 على تحقيق طفرة حضارية في القرى المختلفة الأكثر احتياجا في المحافظات.

واهتمت المبادرة الرئاسية على الارتقاء بالخدمات المختلفة المقدمة للمواطن المصري البسيط في كافة القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع الطبي، فحرصت على توفير خدمات طبية عالية الجودة للأهالي بهدف الحفاظ على صحة المواطن.

ووفقا لما ورد على الصفحة الرسمية لحياة كريمة، عملت المؤسسة على دعم القطاع الطبي من خلال بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر الطبية، في القرى الريفية الأكثر فقرا مما حقق فارق كبير في حياة المواطنين.

هذا إلى جانب إطلاق مبادرة حياة كريمة للعديد من القوافل الطبية الدورية في القرى والمحافظات المختلفة، بشكل دوري، من أجل تقديم الخدمة الصحية المجانية للأهالي الأكثر احتياجا في هذه القرى، وتشمل هذه القوافل العديد من التخصصات الطبية المختلفة كالباطنة والأنف والأذن والأطفال والنساء والولادة والأسنان وغيره من التخصصات الطبية الأخرى، كما تتضمن القوافل الطبية صيدلية يتوافر بها أنواع العلاج المختلفة التي تُصرف مجانا للأهالي.

ولم تغفل المبادرة الرئاسية ذوي الإعاقة، فأطلقت العديد من الحملات التي تعمل على توفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة من الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات الحدودية والقرى الفقيرة، وتتنوع هذه الأجهزة بين الكراسي المتحركة، والسماعات لذوي الإعاقة السمعية والأطراف الصناعية، وغيره من الأجهزة، ومن أبرز المبادرات التي تم إطلاقها في هذا الإطار هي حملة الـ1000 كرسي والتي وفرت 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقة الحركية من المحافظات المختلفة.