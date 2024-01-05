مفكر أمريكي: ما يحدث في قطاع غزة إبادة حقيقية

قال المفكر الأمريكي، نورمان فينكلشتاين، مؤلف كتاب صناعة الهولوكوست، إنه ليس واضحًا ما يحدث الآن في قطاع غزة، لأن كل الانتباه توجه الآن إلى الهجمات في لبنان وإيران.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يمكن المتابعة عن كثب ما يحدث في قطاع غزة، ولكن المؤكد أن هناك حقيقتين، وهما أن هذه إبادة حقيقية مستمرة، والأمر الثاني هو أن شعب غزة يواجه نقصًا كبيرًا في الطعام، ما يصل إلى حد المجاعة ويحتاجون إلى إغاثة عالمية وفقًا لما أعلنته المنظمات العالمية.

وتابع أن قطاع غزة يعاني من انتشار أوبئة كثيرة، وتقول المنظمات الإنسانية إن المزيد من الناس يموتون بسبب المجاعة ونقص الطعام والأمراض المعدية المنتشرة التي أدت إلى وفاة كثيرين، بالإضافة إلى القصف العشوائي المستمر في قطاع غزة.