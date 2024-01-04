وزير الدفاع الإسرائيلي يفاجئ حكومة الاحتلال بتصريح صادم حول مستقبل غزة

يجري مجلس الحرب الإسرائيلي أول نقاش فيما يتعلق بمستقبل غزة بعد الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر خلال الساعات المقبلة، وفي تصريح مفاجئ لوزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، قال إن الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة هم من سيحكمونها بعد الحرب.

وأضاف جالانت لمراسلين عسكريين بحسبما نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، أن الفصائل الفلسطينية لن تحكم غزة، ولن تمارس إسرائيل أي سلطة على غزة، فالفلسطينيون فقط الذين يعيشون في قطاع غزة هم من سيحكمونها بعد الحرب.

شرط يوآف جالانت

ولكن «جالانت» اشترط ألا يكون الفلسطينيون الذين سيحكمون قطاع غزة بعد انتهاء الحرب معاديين لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

رغم تصريح «جالانت».. نتنياهو يرفض تولي السلطة الفلسطينية حُكم غزة

ويأتي تصريح يوآف جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، في وقت يرفض فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وكرر مرارًا وتكرارًا أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالعودة للحكم في قطاع غزة بأي حال من الأحوال.

مجلس الحرب يناقش مستقبل قطاع غزة

ويعقد مجلس الحرب الليلة اجتماعًا بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، وفي المرة الأخيرة التي كان من المقرر فيها عقد الاجتماع، ألغى رئيس وزراء الاحتلال «نتنياهو» المناقشة لأسباب سياسية، نظرًا لمعارضة أعضاء مجلس الوزراء اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير.