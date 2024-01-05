أماكن بيع السلع المخفضة في محافظة سوهاج 2024.. منافذ ثابتة ومتحركة

أماكن منافذ السلع المخفضة والمجمعات الاستهلاكية في محافظة سوهاج 2024 تشغل الآلاف من المواطنين من أبناء المراكز والقرى والنجوع في شتى أنحاء المحافظة لشراء السلع واللحوم بأسعار منخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الحرة.

وتستعرض «الوطن» أماكن منافذ السلع المخفضة والمجمعات الاستهلاكية في محافظة سوهاج 2024 في ضوء خدمتها التي تقدمها لقرائها في محافظة سوهاج.

أماكن منافذ السلع المخفضة والمجمعات الاستهلاكية في محافظة سوهاج 2024

وجاءت أماكن منافذ السلع المخفضة والمجمعات الاستهلاكية في محافظة سوهاج 2024، بحسب ما قاله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج المهندس محمد إبراهيم، في تصريحات لـ«الوطن»، خلال السطور التالية.

الأماكن الثابتة لبيع السلع الغذائية كالآتي:

- معرض نجع أبو شجرة.

- معرض بمدينة ناصر بحي شرق بمركز سوهاج.

- معرض في ميدان العارف بالله بحي غرب سوهاج.

- هايبر المصرية بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

- هايبر المصرية بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

- هايبر المصرية في مدينة نصر بسوهاج.

- هايبر المصرية مركز جهينة شمال غرب سوهاج.

- معرض في منطقة سيتي بمدينة سوهاج.

وأضاف وكيل تموين سوهاج، أن هناك تعاون مع عدة تجار وهايبرات للتسهيل على المواطنين، وتوفير منافذ متحركة وثابتة بينها ما يلي:

- 9 منافذ في 3 سلاسل سوبر ماركت شهيرة وكبرى.

- 9 سيارات بيع السلع الغذائية التابعة للخدمة الوطنية.

- 15 منفذا لمبادرة أمان.

- 9 منافذ في 3 سلاسل سوبر ماركت شهيرة بالمحافظة.

- 7 منافذ بمبادرة كلنا واحد.

حملات مكبرة لضبط الأسواق

وفي السياق ذاته، وجه وكيل تموين سوهاج، حملات مكبرة لضبط الأسواق والتصدي للتعديات ورصد شكاوى الأهالي، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين في هذا الشأن.