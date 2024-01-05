عاجل.. أول تحرك من كوريا الجنوبية بعد تعرضها لقصف عنيف من جارتها الشمالية

في تطور جديد للأحداث بين كوريا الجنوبية والشمالية، والاستفزازت المتواصلة من جانب بيونغيانغ، طلبت كوريا الجنوبية، من المدنيين إخلاء جزيرتي يونبيونغ وبانغيوندو، بعد إطلاق كوريا الشمالية، نحو 200 قذيفة مدفعية، قبالة الساحل الغربي لها.

فيما أفادت وكالة «يونهاب»، بأن كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزيرة الحدودية، في تطور للأحداث بين الكوريتين، فيما أبلغ الجيش الكوري الجنوبي، بأنه أطلق النار في البحر بسبب «وضع» قريب من الحدود، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك بسبب التدريب أم له سبب آخر.

كوريا الشمالية أطلقت نحو 200 قذيفة تجاه جارتها

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات مسؤول بارز في وزارة الدفاع في سيول، بأن: «كوريا الشمالية أطلقت نحو 200 قذيفة قرب جزيرة يونبيونغ، ولم تتسبب في أي خسائر مدنية أو عسكرية في الجنوب»، خلال مؤتمر صحفي، وفقا لـ«فرانس برس».

وصرح مسؤولون محليون في يونبيونغ، بأن إخلاء الجزيرة الواقعة على بعد نحو 10 كيلومترات من كوريا الشمالية، يعد إجراءً «وقائيًا».