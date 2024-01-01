زعيم كوريا الشمالية يصدر أمرا عسكريا.. هل اقتربت الحرب مع الجارة الجنوبية؟

أصدر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون، قرارا بتحسين التسليح لدى جيشه، معلنا اقتراب حدوث صراع مسلح في شبه الجزيرة الكورية والتي تضم الكوريتين الشمالية والجنوبية، وسط إشارة منه بوقوع اشتباك في أي وقت.

زعيم كوريا الشمالية: زيادة التسليح أمر ضروري في ظل التحركات الأمريكية

وجاءت تصريحات الزعيم الكوري الشمالي أثناء اجتماع مع قادة الوحدات الرئيسيين بالجيش الشعبي الكوري في مبنى مكاتب اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، منوها بأن زيادة التسليح أمر ضروري في ظل التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

كوريا الجنوبية تعلق على استفزازات جارتها الشمالية

بدوره، خرج وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون سيك، مؤكدا أن على جارته كوريا الشمالية إدراك أن الأعمال الاستفزازية الحادثة في الوقت الحالي لن ستكون مقدمة لتدمير كوريا الشمالية، واصفا العلاقات بين الشمالية والجنوبية بأنها «دولتين معاديتين لبعضهما».

تطور العلاقات بين كوريا الشمالية والجنوبية

وفي تطور للعلاقات بين البلدين، أشارت وسائل إعلام بدولة كوريا الشمالية، إلى أن البلاد دخلت في مناقشة من أجل تفكيك الوكالات المشرفة عن العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، خاصة عقب التصريح الذي أشار إليه زعيم كوريا الشمالية الذي أوضح أنه لا يوجد جدوى من السعي للمصالحة بين كوريا الشمالية والجنوبية.

تعليق كوريا الشمالية الناري

بدورها، علَّقت وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشون سون هي، على العلاقات بين بلدها وكوريا الجنوبية خلال اجتماع، مبينة أن الهيئات في بلادها تنفذ اجتماعا تشاوريا ومناقشات لتفكيك أي جهة مشرفة على العلاقات بين البلدين للعمال على النضال ضد كوريا الجنوبية.