رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر في الخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كتب:

أ ش أ
10:48 ص | الجمعة 05 يناير 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقباط مصر في الخارج، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم: «الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. وأغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي أعرب عن أمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليكم بالخير والسعادة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار، وكل عام وأنتم بخير».

اقرأ المزيد:

القس أندريه زكي: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية ليلة عيد الميلاد دليل على «المواطنة الحقيقية»

قيادي بـ«فتح»: كلمة «دحلان» صادقة.. وشكر الرئيس السيسي هو على واجب فعلته مصر

وكالة الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة

 نائب بالشيوخ: خروج قانون حقوق المسنين للنور هدية من الرئيس السيسي لكبار السن

حزبيون عن تخصيص الرئيس السيسي 100 مليون لدعم كبار السن: يؤكد جدية الدولة
بقلم أ ش أ