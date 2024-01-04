قيادي بـ«فتح»: كلمة «دحلان» صادقة.. وشكر الرئيس السيسي هو على واجب فعلته مصر

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح، إن كلمة القيادي الفلسطيني بالحركة محمد دحلان، كانت صادقة، وتحدث عن دور مصر في منع فكرة التهجير وإزاحة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج.

وكان القيادي بحركة فتح محمد دحلان وجَّه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي، لرفضه القاطع للهجرة الجماعية لأهل غزة، ودوره في القضية الفسطينية.

«الرقب» يوجه الشكر للرئيس السيسي

وبدوره، وجَّه «الرقب»، في تصريحات لـ«الوطن»، الشكر للرئيس السيسي في منع تنفيذ تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن موقف مصر كان واضحًا في إيقاف الهجرة القسرية والطوعية، وكان حتى اللحظة تصميمًا على عدم تصفية القضية الفلسطينية، لأنها لو تمت في غزة ستتم لاحقًا في الضفة الغربية والقدس.

مصر كان لها دور مهم في مراحل عديدة مرت بها الأحداث في غزة

وأشار الرقب إلى الموقف المصري وإصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ألا يسمح بذلك، مؤكدًا أنه مهم في هذه المرحلة بالتحديد، مؤكدًا أن مصر كان لها دور مهم في مراحل عديدة مرت بها الأحداث في غزة، بداية من قرار خروج الأجانب من غزة إلا بإدخال المواد الغذائية وهو ما تم بالفعل، مرورًا بإصرار مصر في عقد مؤتمر دولي للسلام في القاهرة والحديث عن مُسببات الحرب، وأن ما حدث يوم 7 أكتوبر له أسباب كان الاحتلال الإسرائيلي أبرزها.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أيضًا أن طلب مصر والرئيس السيسي من العالم رفض التهجير بكل أشكاله، أدى إلى اتخاذ الموقف الأمريكي والفرنسي والبريطاني النهج ذاته في رفض التهجير لشعب فلسطين رغم إصرار دولة الاحتلال.

وأكد أن الشكر الذي قدمه «دحلان» لمصر والرئيس السيسي هو شكر على واجب قامت به مصر وموقف يُقدر بشكل كبير، فلولا الموقف المصري وكلمات الرئيس السيسي لتمكن الاحتلال من تهجير الشعب الفلسطيني، وزادت مصر من دعمها عندما أنشأت أول مرة مخيم في خان يونس، فالفلسطينيون يريدون إنشاء مناطق آمنة داخل قطاع غزة وفلسطين وليس خارجها.