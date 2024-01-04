حزبيون عن تخصيص الرئيس السيسي 100 مليون لدعم كبار السن: يؤكد جدية الدولة

أشاد حزبيون وسياسيون بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، وذلك في إطار دعم كبار السن بعد أن أمضوا سنوات من عمرهم في خدمة وطنهم.

واعتبر الحزبيون قرار الرئيس السيسي دليلا قاطعا على جدية الدولة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم فئة المسنين.

الرئيس السيسي على مقربة تامة من الفئات المسنة

وقال تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، في تصريح لـ«الوطن»، إن ذلك القرار يؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على مقربة تامة من الفئات المسنة، ويبذل قُصارى جهده لتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وضعت كبار السن خلال السنوات الماضية على رأس أولويتها، وظهر ذلك من خلال البرامج التي خصصتها وزارة التضامن للفئات المسنة.

خصم 50% من ثمن التذكرة

وفي سياق متصل، قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد وضع كبار السن على أولى أولويات الحكومة، حيث صدرت مؤخرا حزمة قرارات تؤكد على حرص الدولة لدعم المسنين أبرزها خصم 50% من ثمن التذكرة في وسائل النقل العام لمن فوق 60 عاما بقرار من وزارتي التضامن والنقل وتوفير خدمة النقل العام بالمجان لمن تجاوز 70 عاما، الأمر الذي يؤكد أن الدولة تضع كبار السن نصب أعينها.

كما أشاد كمال حسانين رئيس حزب الريادة بذات القرار، مشيرا إلى أنه يؤكد جدية الدولة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي سنتها خلال الفترة الماضية.