وكالة الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة بدء «مسار جاد» بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وذكرت وكالة «كونا» أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الخميس مع وفد أمريكي ضم عضوي مجلس الشيوخ كريستوفر هولين وجيفري ميركلي، في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات لا سيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الحالية وخاصة في قطاع غزة.

الرئيس السيسي شدد على ضرورة وقف إطلاق النار

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس السيسي شدد - خلال اللقاء - على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح.

ومن جانبهم، أشاد الوفد الأمريكي بالدور التاريخي الذي تقوم به مصر في هذا الخصوص وبمساعيها الدؤوبة الراهنة، باعتبارها قوة تعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية، كما جدد الجانبين خلال الاجتماع الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتأكيد على ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة عموما بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.