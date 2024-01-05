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رئيس الوزراء العراقي: الحكومة الجهة المخولة بفرض القانون في البلاد

كتب:

شريف سليمان
11:09 ص | الجمعة 05 يناير 2024
رئيس الوزراء العراقي

رئيس الوزراء العراقي

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكر أن الحكومة هي الجهة المخولة بفرض القانون وعلى الجميع العمل من خلالها وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق. 

وأكد السوداني «قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره، مشددًا على أن الحشد الشعبي يمثل وجودا رسميا تابعا للدولة وخاضعا لها وجزءً لا يتجزأ من قواتنا المسلحة».

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