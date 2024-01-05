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الأمم المتحدة تناقش الفيتو الأمريكي ضد قرار إيصال المساعدات إلى غزة الثلاثاء

كتب:

شريف سليمان
09:09 ص | الجمعة 05 يناير 2024
شعار الأمم المتحدة

شعار الأمم المتحدة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستناقش الثلاثاء المقبل، الفيتو الأمريكي ضد قرار المساعدات لقطاع غزة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، استخدمت «حق الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي، من اعتماد مشروع قرار مقدم الإمارات، بخصوص التصعيد في قطاع غزة، بسبب استخدام واشنطن «الفيتو» بشأن المشروع الذي أيده 13 عضوا.

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بقلم شريف سليمان