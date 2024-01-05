كاتب صحفي: مراكز صناعة القرار في أمريكا أدركت صحة الرؤية المصرية لحل أزمة غزة

قال الكاتب الصحفي علي حسن، إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب خطأ تاريخيا بإعطائها الغطاء السياسي لإسرائيل، وإطلاق العنان لها لتستمر في قتالها ضد الشعب الفلسطيني.

أضاف «حسن»، في حواره مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أنَّ الولايات المتحدة لم تتخذ أي خطوة عملية على أرض الواقع فيما يتعلق بوقف العدوان الإسرائيلي، رغم أن «واشنطن» تملك توجيه أمر لـ«تل أبيب»، بوقف فوري لهذا الاقتتال، استجابة لنداءات سائر دول العالم.

وتابع الكاتب الصحفي، بأنَّ مراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة لديها إدراك بأنَّ الرأي الثاقب بشأن الحل، إنما يأتي من الدولة المصرية في ضوء الرؤية المصرية الثاقبة بشأن إيجاد حل لهذه القضية، إضافة إلى الثوابت المصرية التي أعلنها الرئيس السيسي، منذ الوهلة الأولى للعدوان الإسرائيلي، إلى جانب أن الأيام والأسابيع المتعاقبة لهذه الأزمة أثبتت صحة الرؤية المصرية الثاقبة التي حذرت من أن الأمر قد يتحول لحرب إقليمية في المنطقة.

واستطرد «حسن»: «المناطق الملتهبة لم تعد في قطاع غزة فقط، بل امتدت إلى لبنان وسوريا ومخاطر في البحر الأحمر في مضيق باب المندب، إضافة إلى عدوان أمريكي على العراق بعد استهداف لمصالح أمريكية في العراق، لذلك فالحرب توسعت وتنذر بمخاطر كثيرة».

وأضاف: «المخاطر الكثيرة التي تحدق بالمنطقة دفعت مراكز صناعة القرار الأمريكية للمطالبة بالاستماع إلى الرؤية المصرية في ضوء نجاحات مصر في تحقيق التهدئة ووقف عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني 5 مرات سابقة».