جيش الاحتلال يصل إلى نفق السنوار.. أكبر أنفاق غزة وأقربها للمستوطنات

كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن أكبر نفق للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وعما وجدته قوات الاحتلال داخل هذا النفق.

النفق يسمح بمرور السيارات بداخله

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاغاري أن عٌمق النفق يُقدر بـ50 مترا ويصل طوله إلى 4 كيلومترات، ويسمح بمرور السيارات بداخله، ويقع النفق على بعد 400 متر فقط من معبر إيريز إلى إسرائيل.

وأشار إلى أنهم عثروا على قذائف آر بي جي وبنادق AK-47 مخزنة في المستودعات وأن هناك العديد من الأنفاق الصغيرة تؤدي إليه، لافتًا إلى أن محمد السنوار، الأخ الأصغر لزعيم حماس، يحيى السنوار، أشرف على بناء هذا النفق.

لم يتم استخدامه في عملية طوفان الأقصى

أطلق جيش الاحتلال على النفق اسم «مشروع السنوار»، وقال إنّه لم يتم استخدامه يوم 7 أكتوبر، لكنه كان في جاهزية كاملة لشن هجوم من تحت الأرض.

ونشرت قوات الاحتلال صورة من داخل النفق تٌظهر معلومات الاستخدام والتي تنص على عدم إدخال الهواتف المحمولة إلى النفق واستخدام الهواتف الأرضية فقط، كما يظهر أنبوب أكسجين سميك في النفق مع شبكة معقدة من الأسلاك الكهربائية.

يذكر أن يحيى السنوار هو المتهم الأول من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتدبير لعملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي، وهو المطلوب الأول لدى الاستخبارات الإسرائيلية بجانب شقيقه محمد السنوار، والقيادي في الفصائل الفلسطينية محمد الضيف.