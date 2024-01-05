يرغب الكثير من المواطنين في معرفة طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق سدادها بالقاهرة والمحافظات، إذ يوجد عدة طرق تمكن المواطن من سداد الفاتورة بكل سهولة.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالقاهرة والمحافظات

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن إتاحة عدة فرص وطرق من أجل الاستعلام على فاتورة التليفون الأرضي وطرق سدادها بالقاهرة والمحافظات من هنا:

- من خلال رابط إلكتروني محدد

- من خلال الوحدات المتنقلة في القاهرة والمحافظات

- من خلال فروع البريد الإلكتروني في القاهرة والمحافظات

- من خلال فروع أمان في القاهرة والمحافظات

- من خلال مصاري

- من خلال خدماتي

- من خلال سداد

- من خلال الحساب البنكي للعميل.

دفع الفاتورة والاستعلام عليها بالقاهرة والمحافظات

أتاحت الشركة فرصة للعميل الدخول على الرابط الإلكتروني المحدد وعمل الخطوات الآتية من أجل الاستعلام عن قيمة الفاتورة في القاهرة والمحافظات:

- الدخول علي الرابط من هنا

- اختيار الكود المحدد من كل محافظة سواء القاهرة والمحافظات الأخري

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالعميل

- الضغط علي الاستعلام عن الفاتورة

- تظهر قيمة الفاتورة المحدد دفعها

- الضغط على دفع إلكتروني

- اختيار الطريقة المرغوب الدفع بها إلكتروني

- الضغط على دفع الفاتورة

طرق الاستفسار والشكاوى

وأشارت الشركة إلي أن رسوم التعاقد على الخط المنزلى 167.5 جنيه غير شاملة اشتراك الباقة والضريبة والدمغة وحددت طرق للاستفسارات والشكاوى:

مكاتب خدمة العملاء.

الاتصال بمركز خدمة العملاء 111 أو01555000111

Customer.care@te.eg