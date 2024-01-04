خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

أتاحت المنصة الرسمية للشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 بداية من شهر يناير الجاري، وخصصت منصة المصرية للاتصالات رابطًا للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي «هنا».

ووفرت الشركة المصرية للاتصالات بجانب خدمة الاستعلام عن فاتورة الإنترنت الأرضي خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق أبلكيشن بنكي وتطبيق إنستا باي وهي منصة الدفع اللحظي التابعة للبنك المركزي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهريناير2024

خصصت منصة الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنا.

- إدخال كود المنطقة فعلى سبيل المثال إذا كان من محافظة القاهرة فيدخل الكود 02.

- بعدها ادخل رقم التليفون.

- اضغط على أيقونة أظهر الفواتير.

- الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي عبر الاتصال بالخط الساخن للمصرية للاتصالات على رقم 19777 المخصص لاستقبال استفسارات فواتير الهاتف الأرضي عن طريق الاسم والرقم القومي.

سداد فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن الدفع إلكترونيًا من إحدى منافذ التحصيل التالية:

- فوري

- خدماتي

- bee

- البريد المصري

- أمان

- مصاري