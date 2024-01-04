خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024.. «اعرفها من البيت»

تعد فاتورة التليفون الأرضي من أبرز الفواتير التي يحرص المواطنين على دفعها بشكل شهري، تجنبًا لانقطاع الخدمة الذي يؤثر بشكل مباشر على خدمة الإنترنت المنزلي، بعد أن أصبحت تلك الخدمة من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنزل، نظرا لاعتماد الكثير من الأعمال على خدمة الإنترنت، فضلًا عن ارتباط العملية التعليمية بها، من خلال استخدام منصات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكترونية.

وتحرص الشركة المصرية للاتصالات على توفير خدمة الاستعلام عن الفواتير إلكترونيًا من المنزل، تسهيلًا على المواطنين والعملاء إجراء الخدمات التي يرغبون بها، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات استعلام فاتورة التليفون الأرضي 2024 إلكترونيا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

وحتى يتمكن العميل من معرفة قيمة الفاتورة، هناك عدة خطوات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024، وتتمثل في:

- الدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات بالبحث عنها عبر محرك البحث «جوجل» أو بالدخول إليها من هنـــــــــــا.

- اختيار أيقونة «دفع فاتورة التليفون الأرضي» الموجودة في منتصف الصفحة الرئيسية.

- إدخال كود المنطقة التابع لها العميل ورقم الهاتف المراد الاستعلام عن فاتورته في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «اظهر الفواتير»، لتظهر قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

حددت الشركة المصرية للاتصالات موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي، ليكون يوم 15 من كل شهر للأنظمة الشهرية، على أن يستمر الدفع دون غرامة مالية بمهلة تعطيها الشركة للعملاء لمدة شهر، ليكون آخر موعد لدفع الفاتورة يوم 14 من الشهر التالي.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي بعدة طرق مختلفة، وتتمثل في:

1- التوجه إلى السنترال التابع له العميل لدفع قيمة الفاتورة المطلوبة سدادها.

2- الدفع إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة، باختيار أيقونة سداد الفاتورة، ثم إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالبطاقة البنكية، وتأكيد رغبة الدفع.

3- كما يمكن دفع الفاتورة من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكترونية مثل: «فوري، مصاري، بي، أمان».