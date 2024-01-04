عالم مصري بإنجلترا: عدم ممارسة الرياضة أكبر سبب لهشاشة العظام بعد سن الـ30

قال الدكتور محمد إمام، عالم مصري في إنجلترا، إن نسبة من يعانون من ضعف بالعظام فوق الـ50 عاما تمثل 50 %، لأنه عند الولاده يتم استبدال العظام بداخلنا حتى سن الـ30 وبعد سن الـ40 تبدأ قوة العظام تقل والذي يطلق عليه «هشاشة العظام».

أسباب هشاشة العظام

وأضاف «إمام» خلال لقاء له عبر برنامج «مصر تستطيع» تقديم الإعلامي أحمد فايق المذاع عبر شاشة «dmc»، أنه يوجد أفعال يمكن أن تزيد من هشاشة العظام منها التدخين وشرب الكحوليات وعدم ممارسة الرياضة وانقطاع الدورة الشهرية لدى النساء، وأخذ أدوية باستمرار، لافتًا إلى أنه في المؤسسات العلمية الكبرى تسمى هذه الأمور بأنها وباء؛ فيوجد أكثر من 2 ونصف مليون بأمريكيا يصابون بالكسور نتيجة صعف العظام.

وتابع: «جزء من الإصابة بتلك السقطات التي تسبب الكسور هو ضعف النظر أو لعب ألعاب رياضية لا تناسب السن فهناك أجسام مهيئة لرياضات معينة والبعض لا يكون مهيأ».