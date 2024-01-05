«الرعاية الصحية» بجنوب سيناء: منظومة «التأمين الشامل» تعمل حاليا بصورة كاملة

قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إنَّ المواطنين من أهالي سيناء يجنون خلال هذه الأيام، ثمار التنمية وجهود الدولة في الرعاية الصحية، وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، كرابع محافظة يجري تغطيتها بهذه المنظومة على مستوى الجمهورية.

وأضاف «رخا»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين سمر الزهيري ورامي الحلواني، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل حاليا بشكل كامل في محافظة جنوب سيناء، وبدءا من التشغيل التجريبي للمنظومة في فبراير من العام الماضي، وبذلنا جهودا مستمرة لتوضيح التطور في تقديم الخدمة الصحية، ليس كمشآت فقط، لكن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تقديم الخدمة شبه مجانية بمعايير وجودة عالية

وتابع مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة: «أهم أهداف التأمين الصحي الشامل هو تقديم التغطية الكاملة للمواطنين وضمانة التغطية المالية، بما لا يمثل عبئا عليهم بالمجال الصحي، عن طريق تقديم الخدمة شبه مجانية بمعايير وجودة عالية، وهناك إقبال كبير من المواطنين بجنوب سيناء على الاستفادة من المنظومة لتكون أعلى المحافظات انضماما لمنظومة التأمين الصحي الشامل».

وشدد على أنه «نظرا لتقديم خدمات لأول مرة تكون موجودة على أرض محافظة جنوب سيناء، نعد بتغيير بل وثورة كاملة فيما يتعلق بتقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، خلال الفترة المقبلة».