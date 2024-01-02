منظومة التأمين الصحي الشامل، من أهم الإنجازات في الفترة الماضية، إذ وفرت عناء وجهد وإزالة العبء المادي عن كاهل المواطن المصري، فأصبح من السهل على المواطن حجز موعد التأمين الصحي الشامل بالأقصر للكشف في الوحدات الصحية في كل التخصصات وصرف العلاج بالمجان، ويتم الحجز للكشف الطبي بكل سهولة ويسر، إضافة إلى أن تكلفة المكالمة مجانية.

خطوات حجز موعد التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر

يمكنك حجز موعد التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر بخطوات بسيطة.

الخطوة الأولى، الاتصال على الرقم 15344 من خلال خدمة الكول سنتر.

الخطوة الثانية، اختيار الخدمات الطبية بمحافظة الأقصر، فالرقم 15344 خاص بمحافظتي بورسعيد والأقصر.

الخطوة الثالثة اختيار الخدمات المختلفة من خلال الضغط على الأرقام التالية:

- الاستفسارات، اختيار الرقم 1

- الكشوفات المدرسية، اختيار الرقم 2

- حجوزات طب الأسرة والأسنان، اختيار الرقم 3

- وللشكاوى، اختيار الرقم 4

- وللمعلومات عن الإشتراكات، اختيار رقم 5

وبعد اختيار الخدمة المطلوبة يتم التحويل إلى ممثلي خدمة العملاء وتحدد الوحدة الصحية التابع لها وتدخل الاسم رباعى للمريض والرقم القومى، وفي خلال ثواني معدودة يتم الحجز في الوحدة الصحية، ويقوم ممثل خدمة العملاء بالتعريف باسم الطبيب الذى تم الحجز لديه وكذلك وقت الكشف، وسيتم الكشف من خلال طبيب الأسرة وتقديم خدمة الرعاية الأولية بالإضافة إلى الأشعة والتحاليل والأدوية مجانا، إذا إستدعيت الحالة، سيتم التحويل إلى أخصائي أو إستشاري لتشخيص الحالة وصرف العلاج المناسب بالمجان، أما في حالة احتياج دخول المستشفي سيقوم الاستشاري بالتحويل إلى المستشفي بموعد حجز مسبق للكشف وصرف العلاج.

يجب عند الحضور إلى الوحدة الصحية أو مراكز طب الأسرة، ضرورة التواجد قبل موعد الكشف بنصف ساعة، وإحضار كارنيه التأمين الصحى الشامل الخاص بالأسرة، وكارت تسجيل لقاحات كورونا.